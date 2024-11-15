Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Kasım 2024 21:58
2024 yılının terfisi

2020 nisanda göreve başladım 2024 bitmek üzere halen terfim gelmedi bunun için ne yapmam gerekiyor özlüğe gittim bizde gözükmüyor felan dedi 7/1 im 7/2 ye geçmem gerekiyor yıl bitecek halen bekliyorum


katip1988
Şef
15 Kasım 2024 23:02

bakanliga dilekçe yaz gönder

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