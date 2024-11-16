Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Kasım 2024 00:40
altın hk.
İyi günler, kuyumcudan gram altın alacaktım, paketli olursa sertifikalı demek dedi, gram başına 10 lira fazla olur dedi, bu normal mi?

Türkçü07
Şef
16 Kasım 2024 00:52
.

iyiniyetliücüncükisi
Aday Memur
16 Kasım 2024 01:07
ne güzel dertlerin var

Türkçü07
Şef
16 Kasım 2024 01:09
bilgin varsa cevap verirsen uygun olur
iyiniyetliücüncükisi, 15 dk. önce
ne güzel dertlerin var

iyiniyetliücüncükisi
Aday Memur
16 Kasım 2024 01:18
öyle bir soru sormuşsın ki ama. normaldir tabi paketlenmiş o kadar 10 lira paramı 50 100 gram almayacaksan
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