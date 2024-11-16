Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Kasım 2024 01:05
olumsuz sözlü sonrasında dava açtım kazandım

tsk fyt'sinden 100 puan almıştım ama sözlü olumsuz gelmişti çok da güzel konuşurum cevaplarım da doğruydu ama branş 7-8 kişilikti sözlümü RED yaptılar bende sonrasında dava açtım ve kazandım 2 yıl kadar sürdü ama ben artık asker olmak istemiyorum hevesimi kırdılar istediğim branş için yaşım geçti bu davadan tazminat alabilir miyim


bigbear
Memur
16 Kasım 2024 01:16

ve 7 sefer şehir dışına hastane raporu için git-gel yapmıştır özel bi rapor istiyodu sualtı branşı


bigbear
Memur
16 Kasım 2024 01:17

burda da maddi manevi zarara uğradım yani

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olumsuz sözlü sonrasında dava açtım kazandım

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