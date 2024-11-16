Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Kasım 2024 08:23
CTE Muvafakat Verme Sorunu

CTE İkm kadrosundan bilgisayar işletmeni kadrosuna geçen bir kişiye denk olduğu için muvafakat vermedi, idare mahkemesi ile geçen var mı?

Çok Yazılan Konular

evet millet şimdiden ses vermeye başlayalım mı sizce yeni promosyon konusunda sizce en az ne kadar oAdalet kartÜcretsiz izne ayrılınca promosyon ödemesiİnfaz ve Koruma Memuru Muvafakat SorunuSağlık mazereti nedeniyle atamaYeni açılacak cezaevleri

Sözlük

Latibule 1 Bugün olanlar 2 mülakatta elenen şehit kızı 2 Adam dediğin 4 Anam cara 1 cada minuto cuenda 1 Karbon yutağı 1 kıyaslamak 1 Eniac 1 dram 1

Son Haberler

Özgür Özel hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında yeni gelişmeBuğday üretimini küresel ısınma vurduAIDS'ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı'Acil yakalama' mesajıyla aranıyordu: İstanbul'da bulunduEPDK, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını belirledi

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???