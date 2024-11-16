huzur için nötr kalmak! yargılamamak vs. siz neler yapıyorsunuz?

huzurlu olmak icin neler yapıyorsunuz arkadaşlar?

uyku problemi, maddi manevi problemlerim vardı. Yeni yeni aşmaya başladım.

normalde de başkalarının hayatıyla hiç ilgilenmezdim ama artik daha da uzak ilgisiz olmaya karar verdim. konu komşu akrabalar dahil, hangi arabaya biniyor ne kadar kazanıyor, hangi evde oturuyor, oğlu kızı ne iş yapıyor ne ediyor gibi gereksiz geliyor bana.

zihni bu kadar gereksiz bilgi ile doldurmak çok mantıklı gelmiyor.

ayrica bana veya aileme geçmişte yapılan kötülükleri affettim unuttum iç hesaplaşması yaptım yapiyorum kimseye beddua etmiyorum. Allah herkesin iyiliğini versin.

kimseyi yargilamamaya çalışıyorum yorum yapmıyorum artık. nötr kalmayı yeğliyorum.

olaylar karsinda soğukkanlı olmaya çalışıyorum sükunetimi, koruyorum.

siz neler yapıyorsunuz?

neler tavsiye edersiniz.

kitap video vs.

buyurun dertleşelim.