Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Kasım 2024 09:54
Sınıf öğretmenliği & Okul öncesi öğretmenliği

Merhabalar ben cezaevinde 8 yıldır sosyal çalışmacı olarak görev yapıyorum. Çalışma şartlarımız çok kötü. Gerek fiziksel ortam (telefon, çanta, yiyecek içecek vs. içeri sokmak yasak), gerekse muhattap olduğumuz kesim (her gün kendini jiletle kesen, intihar söylemleri olan, kavga eden insanlar) sebebiyle artık dayanamayacak noktaya geldim. Her mesleğin zorluğu var evet kabul ediyorum ancak psikolojik olarak etkilenmeye başladım.

Bulunduğum ilde eğitim fakültesi var sınava çalışıp bu durumu değerlendirmek istiyorum. Sıfırdan başlamak gözümde büyüyor ancak her şeyi göze almış durumdayım.

Mesleğin içinde olan siz değerli öğretmenlerden de fikir almak istiyorum.

Sınıf öğretmenliği ve okul öncesi bölümleri arasında kaldım. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim

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