Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Kasım 2024 10:49
Yarı zamanlı çalışan hekimler
İki yıllık ücretsiz izin sonrası çocuk altı yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanırken maaşın yanısıra ek ödemeyi de yarı oranında mı alıyoruz? Çalıştığım kurum hiç alınmadığını söylemişti, bilgisi olan var mı?

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