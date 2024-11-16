Yarı zamanlı çalışan hekimler

İki yıllık ücretsiz izin sonrası çocuk altı yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanırken maaşın yanısıra ek ödemeyi de yarı oranında mı alıyoruz? Çalıştığım kurum hiç alınmadığını söylemişti, bilgisi olan var mı?

İki yıllık ücretsiz izin sonrası çocuk altı yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanırken maaşın yanısıra ek ödemeyi de yarı oranında mı alıyoruz? Çalıştığım kurum hiç alınmadığını söylemişti, bilgisi olan var mı?