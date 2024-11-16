Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Kasım 2024 12:19
41. Tercih tam olarak nasıl çalışıyor?

Arkadaşım öğretmenliğe başvuracakmış. Sıralaması açıklanan kontenjanın dışında.

Sorum şöyle: diyelim ki kendinden yüksek puanlı kimsenin yazmadığı bir okulu yazdı. Bu durumda atanır mı? Yani 41'e bakılmadan önce tüm başvuruların ilk 40 tercihlerine mi bakılıyor? Yoksa kontenjan sayısı kadar insanın ilk 40 tercihine bakıldıktan sonra tekrar başa dönüp o kişilerin 41'lerine mi bakılıyor?

Benim bildiğim ilk anlattığım şekilde. Yine de emin olmak istedim.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Kasım 2024 13:27

Yüksek puanlı olanın tüm tercihleri bakılır sonra dusuk puanliya geçilir. 41 işaretlenmiş ise yüksek puanlı atanmadan dusuk puanliya geçilmez.

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