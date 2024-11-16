Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Kasım 2024 13:35
Atama işlemleri

Memurluktan çıkarıldıktan sonra merkezi atamayla atandım. Haliyle ceza dolayısıyla atamam yapılamadı. Davayı kazanıp tekrar memurluğa başladıktan sonra kazandığım kuruma dilekçe verdim fakat olumsuz cevap geldi. Sonra dava açtım mahkemede sizce ne olur mahkeme sonucu emsal karar var mıdır bu konuda

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