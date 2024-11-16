polis intiharları

Şurada her gün gündem olması gereken hassas bir konu varken neden kimsenin umurumda değil ?her gün intihar haberleri var ve biz ise bu mesleğin içindeyiz,sıranın bize gelmesini (Yakınlarımız sevdiklerimiz eş dost arkadaş) mi bekliyoruz.Nedir bu intiharların sebebi niye çözüm bulunmuyor,neden herkes gözlerini kulaklarını kapatmış vaziyette ne oldu bu milletin vicdanına??

Şurada her gün gündem olması gereken hassas bir konu varken neden kimsenin umurumda değil ?her gün intihar haberleri var ve biz ise bu mesleğin içindeyiz,sıranın bize gelmesini (Yakınlarımız sevdiklerimiz eş dost arkadaş) mi bekliyoruz.Nedir bu intiharların sebebi niye çözüm bulunmuyor,neden herkes gözlerini kulaklarını kapatmış vaziyette ne oldu bu milletin vicdanına??