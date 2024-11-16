Polis intiharlarının sebepleri ve çözüm önerileri

Ben shasen görev yaptığım zaman terettut ediyorum .kimin ne psikolojide olduğu belli değil birilerinin sıkıntıları nedeniyle hayattan bir hiç uğruna koparilmak istemem.Neden kimse gerekeni yapmıyor anlamiyorum.

Canına kıyan meslektaslarimizun durumunu tasvip etmiyorum ama sana sıkıntı yaşatan kim ise git ondan al hıncını ne diye besikteki bebegini eşini vs katlediyorsun