Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Kasım 2024 14:27
Polis intiharlarının sebepleri ve çözüm önerileri

Şurada her gün gündem olması gereken hassas bir konu varken neden kimsenin umurumda değil ?her gün intihar haberleri var ve biz ise bu mesleğin içindeyiz,sıranın bize gelmesini (Yakınlarımız sevdiklerimiz eş dost arkadaş) mi bekliyoruz.Nedir bu intiharların sebebi niye çözüm bulunmuyor,neden herkes gözlerini kulaklarını kapatmış vaziyette ne oldu bu milletin vicdanına??


Kamulugarip
Aday Memur
17 Kasım 2024 12:52

Ben shasen görev yaptığım zaman terettut ediyorum .kimin ne psikolojide olduğu belli değil birilerinin sıkıntıları nedeniyle hayattan bir hiç uğruna koparilmak istemem.Neden kimse gerekeni yapmıyor anlamiyorum.

Canına kıyan meslektaslarimizun durumunu tasvip etmiyorum ama sana sıkıntı yaşatan kim ise git ondan al hıncını ne diye besikteki bebegini eşini vs katlediyorsun


Atilla007
Aday Memur
17 Kasım 2024 17:04
Başlık açan arkadaşa tşk ediyorum. kimsenin umrunda bile değil. Başka bir kurumda olsa yer yerinden oynardı. Hiç bir çocuk ölmesin ama bir narin çocuk kadar 60 küsür polisin hayatına son vermesi 60 küsür Ailenin yıkılması gündem olmadı.

Poliss155
Memur
17 Kasım 2024 17:14
sen bile 60 küsür diyorsun..
Atilla007, Dün
Başlık açan arkadaşa tşk ediyorum. kimsenin umrunda bile değil. Başka bir kurumda olsa yer yerinden oynardı. Hiç bir çocuk ölmesin ama bir narin çocuk kadar 60 küsür polisin hayatına son vermesi 60 küsür Ailenin yıkılması gündem olmadı.

Kamulugarip
Aday Memur
17 Kasım 2024 20:08

İnan kimsenin umurunda degiliz


RedBull001
Memur
18 Kasım 2024 00:00

60 küsür değil arkadaşlar 67 ATMIŞ YEDİ


Ferhatsrn
Aday Memur
18 Kasım 2024 00:52
torba yasa diye diye kaç aydır oyalıyorlar insanları hani bişe beklediğimiz zaten yoktuda çoğu arkadaşımız aceba dedi .

Toros101
Şef
18 Kasım 2024 03:13

Aynı fikirdeyim

Kamulugarip, Dün

Ben shasen görev yaptığım zaman terettut ediyorum .kimin ne psikolojide olduğu belli değil birilerinin sıkıntıları nedeniyle hayattan bir hiç uğruna koparilmak istemem.Neden kimse gerekeni yapmıyor anlamiyorum.

Canına kıyan meslektaslarimizun durumunu tasvip etmiyorum ama sana sıkıntı yaşatan kim ise git ondan al hıncını ne diye besikteki bebegini eşini vs katlediyorsun


Toros101
Şef
18 Kasım 2024 03:14

Polisin sesi çıkmıyor çıksa da duyulmuyor. o yüzden bu sıkıntılar çözümsüz kalıyor. Zaten rütbeli takımın umrunda değil. Biz birlik olup kamuoyu oluşturamıyoruz

Toplam 8 mesaj

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