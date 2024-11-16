Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Kasım 2024 14:53

Polis Memurluğu mu Kamuda Özel Güvenlik mi?
Lisans mezunu biri için Polis Memurluğu mu Kamuda Özel Güvenlik mi? Maaş, tayinler, iş stresi, saygınlık, ileriye dönük avantajları vs. açısından hangisi daha mantıklı?

Bu ankete 1 saat 53 dakikada, 7 kişi oy kullandı

Lisans mezunu biri için Polis Memurluğu mu Kamuda Özel Güvenlik mi? Maaş, tayinler, iş stresi, saygınlık, ileriye dönük avantajları vs. açısından hangisi daha mantıklı?

tempered
Aday Memur
16 Kasım 2024 15:15

Polislik en son tercih edilecek iş olmalı kişi için bana göre.

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