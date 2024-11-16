Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Kasım 2024 15:56
Memurun staj yapması hususunda

Katibim aynı zamanda örgün öğretim sosyal hizmet dördüncü sınıfım. Kurumda psikososyal servis var. Staj yapabiliyorum ancak amir inisiyatifinde. Kurumda staj yapabileceğime dair ilgili yasa veya yönetmelik maddesi bulamadım, talep dilekçesine ekleyeceğim. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?


ilhanse
Aday Memur
16 Kasım 2024 15:57

Birde idare onaylamazsa hafta içi 5 gün, 14 hafta olan stajimi yapmanin başka bir yolu var mı?

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