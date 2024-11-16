Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Kasım 2024 17:08
Hukuk işleri ifadeye çağırdı

Malum konuyla alakalı hukuk işleri ifadeye çağırdı sadece 6 tane ardışık arama var 17-25 öncesi herhangi bir kod falan yok başka hiçbir yerde adım geçmiyor savcılık 2021 de kyok vermiş insanda haberim yok hiç açmış kapatmış bundan bişey cıkarmı

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