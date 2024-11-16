Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Kasım 2024 17:16
Polis sandığı ve emeklilik yardımı

polis sandığı,,emekli olup,,evrakları polsana gönderdikten sonra,,polis sandığı kaç günde emeklilik yardımını hesaba aktarıyo..bilgisi olan varmı acaba


Artık Emekli
Aday Memur
16 Kasım 2024 21:37
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WOLF32
Genel Müdür
16 Kasım 2024 21:42

2 hafta içinde


Artık Emekli
Aday Memur
16 Kasım 2024 21:43
sağolasın
WOLF32, 2 gün önce

2 hafta içinde


ÖTÇ66
Aday Memur
17 Kasım 2024 01:54
abi öncelikle hayırlı olsun..Allah güle güle yedirmeyi nasılsın etsin..paylaşmak istersen eğer bir sorum olacak kaç aylık üyesiniz,ne kadar kesildi,ne kadar alacaksınız..
Artık Emekli, 2 gün önce
sağolasın

Artık Emekli
Aday Memur
17 Kasım 2024 08:09
245 ay toplam emeklilik yardımı 678.000 TL...
ÖTÇ66, Dün
abi öncelikle hayırlı olsun..Allah güle güle yedirmeyi nasılsın etsin..paylaşmak istersen eğer bir sorum olacak kaç aylık üyesiniz,ne kadar kesildi,ne kadar alacaksınız..

mehmetyilmz
Memur
17 Kasım 2024 11:59

Aylık kaç para ödediniz veya tolam ne kadar ödemiş gözüküyorsunuz

Artık Emekli, Dün
245 ay toplam emeklilik yardımı 678.000 TL...

Artık Emekli
Aday Memur
17 Kasım 2024 12:04
en son 2800 kesildi son...yeni başlayan sandığa 3 bini gedik galiba..aidatlar ocak ve temmuz ayı zamanına göre zamlanır ve her sene Nisan ayında temettü biriken parana eklenir
mehmetyilmz, Dün

Aylık kaç para ödediniz veya tolam ne kadar ödemiş gözüküyorsunuz

Toplam 7 mesaj

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