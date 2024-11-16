Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Kasım 2024 17:16
polis sandığı
polis sandığı,,emekli olup,,evrakları polsana gönderdikten sonra,,polis sandığı kaç günde emeklilik yardımını hesaba aktarıyo..bilgisi olan varmı acaba

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