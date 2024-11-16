Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Kasım 2024 17:52
İl dışı atama istiyoruz

İl dışı atama istiyoruz


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Kasım 2024 18:07

Bi sen eksiktin


bahçesaray
Memur
16 Kasım 2024 18:17
3 yıl çalış
Toplam 2 mesaj

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