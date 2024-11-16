Çok mühim bir konu cevablarsanız

il veya ilçe müftüsünün imam hatip veya müezzin kayyımı dilerse hizmetli kadrosuna çekme yetkisi var mı

Hangi hallerde alabilir.

bir hoca arkadaşım bana sordu .görevde yeni sayılıor üç dört senelik müezzin

üç ay bir camide bir ay başka camide imamlar izin raporlu olunca bu arkadaş müezzin olduğu için görev alıyor ve gidiyor o camilere.

müftü bey diyormuş ki sen sürekli cami değiştiriyorsun bir o camide bir bu camidesin bir sıkıntımı var demiş.

seni hizmetli kadrosuna alalım rahat et demiş

bu arkadaş diyorki benim suçum ne diyor görev veriyorlar gidiyorum ben müezzinim ne derlerse emre uydum diyor

korkmuş .diyorki ben istemiyoru m acaba müftü beni istemesemde hizmetli kadrosuna atarmı diyor böyle yetkisi var mı diyor

bu arada arkadaş iki kere rapor aldım diyor traf,ik kazası geçirmiş yıllar önce çok nadirde olsa camilere giderken ağrı oluyormuş ayaklarında

müftü biliyormuş kaza yaptığını demişki alalım seni hizmetliye demiş

hocam demiş ağrım çok kalmadı geç,iyor toparlıyorum demiş müftüye

böyle yetkisi var mı acaba müftü beylerin