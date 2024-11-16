Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Kasım 2024 21:15
Yargıtay Görevde yükselme sınavı

Bugün görevde yükselme sınavına katılan arkadaşlar hatırladıkları soruları yazarsa sevinirim

1-inkilap sorusu cevap Erzurum şu.

2-Feri müdahil

3-Harclar kanunu - 2/3

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