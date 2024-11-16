Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Kasım 2024 22:43
Ceza İçin Muhakkik Ataması

Ben Edirne ilinde polis olarak görev yapmaktayım bir konudan dolayı disiplin soruşturması geçiriyorum ama soruşturma kapsamında ifademi Tekirdağ da bulunan muhakkik aldı bu usule uygunmudur?

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