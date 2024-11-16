Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Kasım 2024 22:54
Proje Okullarına Norm Fazlası ögretmen Ataması

Son yapılan norm fazlası öğretmen atamasında proje okullarına başka okullarda veya ilçe milli egitim müdürlüğü bünyesinde norm fazlası olan öğretmenler atandı. Proje Okullarına öğretmen ataması bakanlık tarafından yapılır ilkesi bu atamalarla rafa kalkmış görünüyor. Sanırım Süper Liseler , Anadolu Öğretmen Liseleri derken galiba bir sayfa daha kapandı.

Sizlerin yorumlariniz nedir ?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
16 Kasım 2024 22:57

Proje okulları ilk atamaya açıldı, norm fazlasına açıldı, bir tek iller arası ve il içi atamaya açılmadı. Ortalama bir personel isen her zaman cezalandırılıyorsun.


ahmet99
Daire Başkanı
16 Kasım 2024 23:00

Sadece öğretmen bulmakta zorlul yaşayan çok sınırlı sayıda proje okulu açıldı. Örneğin Bursada 2 meslek lisesi haricinde hiç bir proje okulu açılmadı. Bu okullarında normunun 1/3 ü neredeyse boş. Adı prıje okulu yoksa proje okuluyla alakası yok. Bu durum resmi yazıda da belirtilmiş sadece bakanlığın izin verdiği proje okullarına atama yapılacağı belirtilmişti.


wildwildwest
Şube Müdürü
16 Kasım 2024 23:36

Sayın Hocam Bursa ilindeki durum sanırım tüm iller için geçerli değil.

ahmet99, 59 dk. önce

Sadece öğretmen bulmakta zorlul yaşayan çok sınırlı sayıda proje okulu açıldı. Örneğin Bursada 2 meslek lisesi haricinde hiç bir proje okulu açılmadı. Bu okullarında normunun 1/3 ü neredeyse boş. Adı prıje okulu yoksa proje okuluyla alakası yok. Bu durum resmi yazıda da belirtilmiş sadece bakanlığın izin verdiği proje okullarına atama yapılacağı belirtilmişti.

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