Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Kasım 2024 23:24
Yurtdışına gitmek için Istifa edersem emekliliğim ne olur? Acil yardım.

Arkadaşlar merhaba. 2010 yılından beri 14 yıldır kadrolu öğretmen olarak görev yapmaktayım. 2008 yılındada kısa bir süre sigorta girişim oldu. Yurtdışına gitmeyi planlıyorum. Eğer şimdi istifa edersem şuana kadar çalışmış olduğum yılların kalan primini ödeyip emekli olabilir miyim? Yada bu hakkım yanıyor mu? Birde kaç gün primi tamamlamanız gerekiyor. Bilgisi olan yazabilirse çok sevinirim. Ilçe MEM, il MEM gitti bilmiyorlar SGK bilir diyorlar. SGK da biz değil MEM bilir diyor. Alo 170 beni Google la yönlendiriyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

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