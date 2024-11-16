Yurtdışına gitmek için Istifa edersem emekliliğim ne olur? Acil yardım.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Norm fazlası resen atamaÖğretmenlikten memurluğa nasıl geçilir?Belletici puanıyla öğretmenlik hizmeti puanı nasıl denk olur?Uzman ve baş öğretmenlik ne zaman verilecekYüksek lisans doktora yapanlara hizmet puanı geri verilmeliİl dışından alınan raporEş durumu, İlçeler arası resen atamada mazeret kabul edilir miHangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Sınıf öğretmenliği & Okul öncesi öğretmenliğiHürriyetçi Eğitim Sen hakkında bilgisi olanlar.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???