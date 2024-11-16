Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Kasım 2024 23:33
Kadın - Erkek Çalışanlar !

Kadın çalışanlar hakkındaki düşünceniz nedir?

Erkek çalışanlar hakkındaki düşünceniz nedir?

Bu her iki cinsiyetin çalışma koşulları kurumunuzda eşitlik-adalet anlayışına göre dağıtılmış mı?

Nedenini tamamen cinsiyete bağladığınız haksız uygulamalar var mı? Var veya Yok şeklinde değil de gerçekten var olan problemleri isimsiz ve açık bir şekilde yazmanızı rica ediyorum.

Çok Yazılan Konular

evet millet şimdiden ses vermeye başlayalım mı sizce yeni promosyon konusunda sizce en az ne kadar oAdalet kartVakıfbank promosyon güncellemesi2023 Yılında gelen kadroya geçmedim bu sene geçiş için dilekçe gönderdim red edildiÜcretsiz izne ayrılınca promosyon ödemesiMemurun staj yapması hususundaUnvan değişikliği hakkındaSağlık mazereti nedeniyle atamaYeni açılacak cezaevleriBirimimde Yaşadığım Sorunlar Şunlar!

Sözlük

Tacenda 1 Adam dediğin 4 eliseu 1 kadın 3 Hiraeth 1 Anam cara 1 Latibule 1 akıllı ev 1 Napolyon'un tavşanlara mağlup olması 1 Yas nedir? 6

Son Haberler

Kars'ta kar yağışı etkili olduA Milli Futbol Takımı'mız Galler ile berabere kaldıKılıçlı yemin soruşturmasında teğmenlere tebligat gittiKastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBakan Işıkhan: Dünyanın sayılı siyasi partileri arasındayız!

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???