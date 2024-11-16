Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Kasım 2024 23:51
İME işletme yükü ek ders hesaplaması

merhabalar iyi günler hocalarım. ben meslek lisesinde bir alanda çalışmaktayım. işletme kapsamında alabileceğimiz ek ders hesaplaması için iki farklı şey söyleniyor hangisi doğru hangisi yanlış anlayamadım ve buraya yazmak istedim. alan olarak bahsedeyim 4 öğretmeniz(1 kişi alan şefi diğer 3 kişide şelik yok) 12. sınıflarda 1 grup öğrencimiz var. bizim haftalık olarak alabileceğimiz işletme yükü ne kadardır? işletme yükünden sadece 24 saat gelip sonrada üstüne 10 saat bakım onarım mı gelir yoksa işletme yükü:24+10(alan şefliği) olup şef de ayrıca 10 saat bakım onarım alıp bölüme haftada toplam 44 saat ek ders mi yazılır?

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