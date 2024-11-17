Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2024 00:57
Öğretmenler Eve İş Getirme

Öğretmenler eve hangi işleri getiriyor? Ders anlatma dışında neler yapıyorlar? Alanınıza göre yazar mısınız?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
17 Kasım 2024 01:18

;)))

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