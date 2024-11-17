Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Kasım 2024 00:58
Kitler arasi geçişte geçilen kurum özellesirse havuz hk

Merhaba arkadaşlar

Kitten kite geçişte geçilen kurum özellesirse havuz hakkımız oluyormu bazı forumlarda olmuyor yazılmış ama aynı haklar ile gecmiyormuyuz sonuçta yine 399 olarak sözleşmeye imza atıyoruz


zahmetçakar
Şef
17 Kasım 2024 01:52

hangi forumlar hocam onlar bir atar mısın? ilk defa böyle bir şey duydum..

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