KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Kasım 2024 06:34
Piyade Komando Subaylik mi POMEM mi ?

Hocalarım tecrübelerinize dayanarak şimdiki imkanınız olsa hangisini tercih ederdiniz, hangisine yönelmemi isterseniz?

Teşekkürler

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