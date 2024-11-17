Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2024 10:08
İstifa nasıl olmalı?

Merhaba arkadaşlar.

Usulüne göre istifa etmek istiyorum.

Milli eğitimin beklemeli ve beklemesiz şeklinde iki dilekçe örneğini gördüm. İkisi de usulüne göre istifa sayılır mı?

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