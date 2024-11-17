Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Kasım 2024 10:51
399 dan 657 ye
kit kurumunda çalışan birisi belediyeye yada başka 657 ile çalışan bir kuruma nakil olarak geçebilir mi üst görev olursa ?

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