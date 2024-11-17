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Editörler : alex 10


17 Kasım 2024 12:28
Süper Lig Tahmin Yarışması 13. Hafta

Maç Başlangıcı 23 Kasım 2024 Saat: 13:30

Eyüp-Rize

Sivas-Kasımpaşa

Konya-Hatay

Samsun-Alanya

Trabzon-Adana demir

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Kayseri-Fenerbahçe

Gaziantep-Başakşehir

Bodrum-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

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Kocaeli-Bandırma

Erzurum-Karagümrük

Gençlerbirliği-Ankaragücü

Esenler-Çorum

Skor Tahmini: Bodrum-Galatasaray

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