Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Kasım 2024 12:35
Yedek Astsubaylık

Ben normalde 2025 temmuza kadar tecilliydim ancak bozdurdum ve 31 ekimde sevk yerim açıklandı yedek ast. olarak. İşe girdiğim için tecil hakkımı kullanıp tecil ettirmiştim. Şimdi tekrar bozdurdum ve 2025 Şubat sevki için gitmeyi hedefliyorum. Yedek astsubay hakkım ölmedi değil mi tekrar sınıflandırmaya tabii tutulmayacağım diye biliyorum.

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