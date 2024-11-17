bel fitigindan dolayi nobet tutulur mu

merabalar baslangic duzeyinde bel fitigim var ama genel olarak belim cok agriyo calistigim yerde yogun bir yer bununla ilgili nasil bir rapor alabilirim

merabalar baslangic duzeyinde bel fitigim var ama genel olarak belim cok agriyo calistigim yerde yogun bir yer bununla ilgili nasil bir rapor alabilirim