Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Kasım 2024 14:07
2025'Te Neler Olur?
Özellikle ekonomik göstergelerde, maaşlarda, kademeli emeklilikte, 3600 ek gösterge konusunda, Kredi ve KMH faiz başlıklarında ne düşünüyorsunuz?

Bozkurtbakışlı
Şef
17 Kasım 2024 14:08
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