Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2024 16:06
Asker Öğretmenlik süresi hizmet puanı ve kıdem verir

Merhabalar, asker öğretmenken sözleşme feshediliyor. Bu bir yıllık süre için hizmet puanı ve kıdem alabiliyor muyuz?

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