Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Kasım 2024 16:18
2025 şark tercihleri

Merhaba arkadaşlar bu yıl için şark tercihi yapmayı düşünüyorum. Eşimde sağlık ta calistigi için küçük iller düşünüyoruz. Tercihte ilk sıralara yazipta gelme olsailigi yüksek küçük şark illerimiz var mi ?


Fırtına6655
Aday Memur
17 Kasım 2024 16:33
ttt
Toplam 1 mesaj

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