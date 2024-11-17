Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Kasım 2024 16:37
MHP refah payı verilmeli dedi

Sizce ocak zammına refah payı eklenip yüzde 20 ye tamamlarlarmı


Özgürlükzamanı
Memur
17 Kasım 2024 19:31

Tiyatro oynuyorlar

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımaltın hk.Memursen Memuruna Sahip Çık Bikaç Sene Sonra Üye Bulamayacaksın!2025'Te Neler Olur?Lisans tamamlamaÖn Lisans Mezunları 1/4 ne düşebiliyormu2025 Lojman Zammı Ne Kadar OlurKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiGörevden alınan ilçe Müdürü yada Şube Müdürü hangi kadrolara atanabilirÇok Basit... Memur maaşı = Asgari ücret x 3

Sözlük

1820 de domatesin davalık olması 1 Yas nedir? 2 Napolyon'un tavşanlara mağlup olması 1 Hiraeth 1 Bugün olanlar 1 akıllı ev 1 Çatal kullanmanın günah sayılması 3 hiç mi yok 3 Biyofilik tasarım 1 Adam dediğin 3

Son Haberler

Ünlü yazar Muazzez İlmiye Çığ yaşamını yitirdiİstanbul'da terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındıAlkollü içecek sektörü mercek altında: Vergi incelemesi yapılacak'Sağlık hizmetlerini dünyada en iyi yapan ülkelerden biriyiz'Çatıya ölçü almak için çıkan kişi elektrik akımına kapılarak öldü

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???