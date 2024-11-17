Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Kasım 2024 16:43
Belediyeye Geçiş

4 Yıllık İnfaz Koruma Memuru Belediye'ye geçiş yapabilir mi, Belediye hangi kadrolara sınavsız atama yapılabilir? Ve çalışma olarak Belediye ni, Üniversite mi iyi?

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