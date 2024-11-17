Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Kasım 2024 17:31
İNTİHAR+DÜŞÜK MAAŞ+ FAZLA ÇALIŞMA SAATİ

İNTİHAR+DÜŞÜK MAAŞ+ FAZLA ÇALIŞMA SAATİ

çözüm?

a)istifa

b) pasif iş bırakma

c) ek gelir getirici faliyetler

d) yurt dışına iltica etme arayışı.

yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben d şıkkı üzerinde duruyorum. hakkımızda hayırlısı.

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