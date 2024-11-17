Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Kasım 2024 17:39
Borç girdabı/Kredi Yapılandırma
Bir çok polis borç girdabında dönüp duruyor, hem ekonomik vaziyet hem de mesleğin zaaflarından dolayı finansal arayışlara girip olumsuz sonuçlar yaşayan bir çok meslektaşımız var. Bu insanların daha sağlıklı bir şekilde mesleğini icra edebilmesi için borçlarını uzun vadeli özel faiz oranları ile yapılandırılması gerekir. Bu yapılandırmalar ile bankaların koyacağı blokeler çercevesinde 3-5 yıllık zaman diliminde çoğu meslektaşımız hem mental hem maddi olarak durumunu toparlayacak,rahat bir nefes alacak ,intihar gibi dönüşü olmayan yolları tercih etmeyecektir. Çevremde bu durumun içinde olan psikolojik olarak çöküntü yaşayan çok arkadaşımız var,. Cimere her gün yazıyoruz,lütfen sizde "Bankaların polislere özel faiz oranlı uzun vadeli yapılandırma yapması için" desteklerde bulunun. Bunu çoğu kez dile getirin.Bu insanları kazanmak bize düşüyor, çünkü idarecelerin umurumda değil. Sen gidersin başkası gelir diyerek Polis sorunlarını ele almak istemiyorlar.. Keza daha dün 12 bin polis alımı olacak denildi, yani tüm memuriyetlerin alımı minimalize edilmiş fakat polislik alımı maximum düzeye çıkarılmış gözüküyor. Buda demektir ki sürekli birileri gelip gittiği taktirde bu intiharlara çözüm sunmak şuan için mümkün gözükmüyor. Arz talep meselesi...

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