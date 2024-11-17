Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2024 17:53
Kilis nasıl bir şehir?

Kilis'te görev yapan öğretmen arkadaşlara bir sorum var? Nasıl bir şehirdir? Olumlu ve olumsuz yanlarını rica etsem gerekçeleriyle yazabilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Norm fazlası resen atamaÖğretmenlikten memurluğa nasıl geçilir?Yüksek lisans doktora yapanlara hizmet puanı geri verilmeliUzman ve baş öğretmenlik ne zaman verilecekSınıf öğretmenliği & Okul öncesi öğretmenliğiEş durumu, İlçeler arası resen atamada mazeret kabul edilir miYurtdışına gitmek için Istifa edersem emekliliğim ne olur? Acil yardım.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Yusuf Tekin istifa etmeli mi?İME işletme yükü ek ders hesaplaması

Sözlük

1820 de domatesin davalık olması 1 Biyofilik tasarım 1 hiç mi yok 3 Yas nedir? 2 Tacenda 1 Hiraeth 1 mutfakta biriken bulaşıklar 2 Çatal kullanmanın günah sayılması 3 akıllı ev 1 Ukiyo 3

Son Haberler

Ünlü yazar Muazzez İlmiye Çığ yaşamını yitirdiİstanbul'da terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındıAlkollü içecek sektörü mercek altında: Vergi incelemesi yapılacak'Sağlık hizmetlerini dünyada en iyi yapan ülkelerden biriyiz'Çatıya ölçü almak için çıkan kişi elektrik akımına kapılarak öldü

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???