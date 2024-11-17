Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2024 17:59
analiz yapılması zorunlu mudur? yapılmazsa ne olur?

merhaba, zaten maaş düşük. ekdersler çok düşük ücrette bir de üzerine analiz çıktı.

ne yapacaz fikri olan var mı ?

bir sonraki sınavda herkese bol puan vermeye sınavı da kolay yapmaya çalışacam diyorum ama zaten daha kolay nasıl yapabilirim diyorum diğer taraftan.


fatih ç.
Genel Müdür
17 Kasım 2024 18:17

Analiz ile sınav zorluğunun alakası nedir? Analizde bi soruyu herkes doğru mu yanıtladı, kimsenin yapamadığı soru var mı onu görmüş oluruz. Yoksa kaç kişi geçti, kaç kişi kaldı, sınav ortalaması vs bunlar eokulda yazıyor zaten.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
17 Kasım 2024 19:41

Ben sınav okurken soru soru okuyorum analizini de her soru için çıkarıyorum o esnada.Kolay oluyor.En son raporlarken soruların kazanımlarını yazıp yüzdeleri ekliyorum.

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