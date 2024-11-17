Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Kasım 2024 18:07
Merkezi alımda tekniker nereye başvurmalı

Arkadaşlar ben elektrik teknikeri ve tıbbi sekreter mezunuyum

19 Aralık merkezi alımda devlet hava meydanları, toprak mahsulleri ofisi ambar memuru, TCDD demiryolları hat bakım memuru bunlardan hangisine başvurmalıyım yada sağlık Bakanlığı'nı mi beklemelimiyim

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