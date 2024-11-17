Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Kasım 2024 18:18
Silah boyama

Merhaba beylik silahımın boyası çok deforme oldu, üzerinde paslanmalar ve darbeye bağlı ezilmeler mevcut İstanbulda önerebileceğiniz yerler varmı? Şimdiden teşekkür ederim

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