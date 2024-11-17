Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Kasım 2024 19:18
13/b-4 Maddesi ile 1 yıl süreyle geçici görevlendirme yol masrafı

bağlı olduğum üniversitenin ilçesine bu madde ile sürülen biri her sabah işe 130 km git gel 260 km yol yapıyor. Evi düzeni merkezde. Günlük yol masrafı 400 tl ye dayanmış durumda. İdareden yolluk talebinde bulunabilir miyim?

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