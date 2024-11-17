Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Kasım 2024 19:30
CTE Muvafakat

Diyelim ki bir kurum bizi münhal bir kadrosuna almak istedi fakat CTE muavafakat vermeyerek ret verdi bu karara karşı ne zamana kadar müdahale edilirse muvafakat kararı olumluya çevrilebilir?

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