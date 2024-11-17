Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Kasım 2024 20:07
gönüllü şark neden cıkmıyor
Merhaba! arkadaşlar gönüllü 2 şark istiyorum batı ilinde görev süremi tamamladım ama cıkmıyor bu 2 isteyişim ama cıkmıyor gönüllü şarka giden arkadaşlar nasıl bir yol izlemem gerek nereleri yazmam gerek bilgi verirseniz memnun olurum ?Bu arada Tüm meslaktaşlarım Allah hepinizi korusun hayırlı mesaileriniz olsun

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