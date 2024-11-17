gönüllü şark neden cıkmıyor

Merhaba! arkadaşlar gönüllü 2 şark istiyorum batı ilinde görev süremi tamamladım ama cıkmıyor bu 2 isteyişim ama cıkmıyor gönüllü şarka giden arkadaşlar nasıl bir yol izlemem gerek nereleri yazmam gerek bilgi verirseniz memnun olurum ?Bu arada Tüm meslaktaşlarım Allah hepinizi korusun hayırlı mesaileriniz olsun

Merhaba! arkadaşlar gönüllü 2 şark istiyorum batı ilinde görev süremi tamamladım ama cıkmıyor bu 2 isteyişim ama cıkmıyor gönüllü şarka giden arkadaşlar nasıl bir yol izlemem gerek nereleri yazmam gerek bilgi verirseniz memnun olurum ?Bu arada Tüm meslaktaşlarım Allah hepinizi korusun hayırlı mesaileriniz olsun