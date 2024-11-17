Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


17 Kasım 2024 20:31
Sayın Zebaniler, bunak teyzeye yer açın

Ölmüş de kendisi

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