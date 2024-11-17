Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Kasım 2024 20:31
hizmet birleştirme

8 sene boyunca adalet bakanlığında 657 (4/B) sözleşmeli olarak katip olarak görev yaptım akabinde kpss sınavıyla kadrolu zabıta memurlugunu kazandım ve istifa ederek göreve başladım , 1 sene sonunda asalet tastik oldu ancak belediyenin insan kaynakları adalet bakanlığında çalıştığım bu süreyi sözleşmeli çalıştıgın için ve istifa ettiğin için saymayacaklarını ve kademe dereceden düşürülmeyeceğini belirttiler bu usule uygun bir karar mı ? aksi karar elinizde varmı bilgilendirirsenbiz sevinirim

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