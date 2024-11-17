merhaba arkadaşlar yıl içinde tek hekim rapor süresi 40 gündür 40 günü geçtiğinde ne gibi sonuçlar bekliyor bizi ya da şöyle sorayım 40 gündenn sonrasını alabiliyor muyuz tek hekimden

merhaba arkadaşlar yıl içinde tek hekim rapor süresi 40 gündür 40 günü geçtiğinde ne gibi sonuçlar bekliyor bizi ya da şöyle sorayım 40 gündenn sonrasını alabiliyor muyuz tek hekimden