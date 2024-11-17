Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Kasım 2024 20:58
rapor süresi
merhaba arkadaşlar yıl içinde tek hekim rapor süresi 40 gündür 40 günü geçtiğinde ne gibi sonuçlar bekliyor bizi ya da şöyle sorayım 40 gündenn sonrasını alabiliyor muyuz tek hekimden

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