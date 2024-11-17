Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Kasım 2024 20:58
Tek hekim rapor süresi

merhaba arkadaşlar yıl içinde tek hekim rapor süresi 40 gündür 40 günü geçtiğinde ne gibi sonuçlar bekliyor bizi ya da şöyle sorayım 40 gündenn sonrasını alabiliyor muyuz tek hekimden


umtblc
Memur
17 Kasım 2024 22:19

40 gün doldugunda doktor sistemden rapor veremiyor çünkü sistem kabul etmiyor. bizim emniyette e rapor seklinde sgkdan yapılmayan raporu kabul etmiyor. anlıcan 40 gün dolduysa 3 hekim imzalı(HEYET) rapordan başka seçenegin yok

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